Цхинвал, 5 августа, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания в августе посетит Цхинвал с официальным визитом. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба президента Южной Осетии.

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«С 6 по 9 августа состоится официальный визит президента Республики Абхазия Аслана Бжания в Республику Южная Осетия для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к годовщине событий августа 2008 года», — говорится в сообщении.

В пресс-службе президента Южной Осетии также отметили, что в ходе визита Бжании запланированы его переговоры с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Темой встречи будет взаимодействие двух республик.

Напомним, 8 августа 2008 года грузинские войска напали на Цхинвал и находящихся там российских миротворцев. Для принуждения агрессора к миру Москва ввела в регион дополнительные силы и вынудила грузинских военнослужащих вернуться на места дислокации. После этого Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.