Токио, 5 августа, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Российская велогонщица Дарья Шмелева не смогла пробиться в финал олимпийского турнира по велоспорту на треке в дисциплине «кейрин».

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В финал вышли три лучшие спортсменки, Шмелева заняла в полуфинале четвертое место. Велогонщица примет участие в заезде за 7−12 места, который пройдет позднее 5 августа.

Ранее сегодня российский боксёр Альберт Батыргазиев завоевал золото Олимпийских игр в весовой категории до 57 кг.

Россия в медальном зачете занимает пятое место (15 золотых, 21 серебряных и 19 бронзовых медалей).

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