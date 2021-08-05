Воронеж, 5 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Оперативные мероприятия провели следователи и сотрудники собственной безопасности органов внутренних дел в воронежском УГИБДД. Мероприятия связаны с ранее возбуждённым уголовным делом, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области 5 августа.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

«Сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Воронежской области совместно с коллегами из регионального СУ СК проводились оперативные мероприятия, в рамках ранее возбужденного уголовного дела», — прокомментировали корреспонденту ИА REGNUM ситуацию в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Речь идёт об уголовном деле об «аварийных комиссарах», оно было возбуждено в ноябре 2020 года — по некоторым данным, один из сотрудников отдельного батальона ДПС за вознаграждение делился информацией об авариях.