Чебоксары, 5 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Чувашии в отношении директора одного из предприятий возбудили исполнительное производство о взыскании 17 млн рублей налоговых платежей. Об этом сообщает управление ФССП.

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В ведомстве отмечают, что 55-летний директор одного из крупнейших предприятий Чувашии «на протяжении длительного времени уклонялся от уплаты налога на доходы своей организации». В результате в июле 2021 года приставы завели исполнительное производство, в котором содержалось требование о добровольном возмещении задолженности в течение пяти дней, которое «должник проигнорировал». В управлении уточняют, что речь идёт о 17 млн рублей. К имеющейся сумме долга добавился исполнительский сбор в размере 1,2 млн рублей.

Ведомством приняты меры принудительного исполнения. Недвижимое имущество должника, 12 грузовиков и доли в уставном капитале различных организаций находятся под запретом на перерегистрацию.

Отметим, что ранее сотрудники Комсомольского районного отделения судебных приставов УФССП возместили задолженность в размере 400 тыс. рублей. Долги образовались у местного жителя после раздела с супругой совместно нажитого имущества, по решению суда он должен был возместить данную сумму бывшей жене.