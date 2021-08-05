Стокгольм, 5 августа, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В настоящее время в Стокгольме много свободных мест для записи на получения прививки от COVID-19. Однако ситуация может измениться после того, как на следующей неделе начнется иммунизация 16−17-летних жителей столичного региона Швеции. Об этом 5 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Министерство здравоохранения Московской области Вакцинация

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С 9 августа подростки начнут получать письма-приглашения от администрации Стокгольма. В то же время власти обещают, что более подробная информация о порядке вакцинации появиться на сайте 1177.se.

«Воспользуйтесь возможностью сделать себе прививку на той неделе, есть предостаточно свободного времени для записи на прием. С понедельника мы открываем бронирование для следующей возрастной группы, — для тех, кто родился в 2005 году, поэтому в начале следующей недели все же будет наблюдаться нехватка свободного времени на запись. Интерес к вакцинации велик во всех возрастных группах, и мы поддерживаем высокие темпы по нашей программе вакцинации, что важно для нас перед наступлением осени», — говорится в пресс-релизе координатора по вакцинам в Стокгольме Магнуса Тиберга.