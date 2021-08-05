Киев, 5 августа, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Жители Донбасса, которые считают себя русскими, должны уехать в Россию. Об этом в интервью телеканалу «Дом» заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Глава государства подчеркнул, что Донбасс никогда не будет «русской территорией».

«Просто никогда. Неважно, сколько это [будет] оккупировано», — сказал Зеленский, отметив, что в этой связи жителям «оккупированной» территории уже сегодня важно самоопределиться.

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«Я считаю, что, если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса и ты считаешь, что […] «нам в Россию», «мы русские», — большая ошибка оставаться жить в Донбассе», — уверен Зеленский.

По его словам, если человек любит Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то он должен понять, что «во имя своих детей и внуков ему уже нужно ехать и искать себе место в России».

«Но если ты чувствуешь, что ты украинец, — будь там. Будь, держись, всё равно эта земля будет деоккупирована в любом случае», — считает украинский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым и Донбасс обязательно вновь станут украинской территорией. По его словам, «все они вернутся к себе домой» — это только вопрос времени. Украинский лидер также подчеркнул, что для российских граждан Крым и Донбасс — это «чужая территория», она никогда не будет «русской».