Тамбов, 5 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 5 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе скончались 709 человек.

После выздоровления были выписаны 35 тыс. 943 пациента, в том числе 92 человека — за последние сутки.