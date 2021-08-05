В Тамбовской области COVID-19 унёс жизни ещё трёх человек
Тамбов, 5 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 5 августа.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»
Всего в регионе скончались 709 человек.
После выздоровления были выписаны 35 тыс. 943 пациента, в том числе 92 человека — за последние сутки.