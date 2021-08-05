* ФБК — запрещённая в России организация

Москва, , 12:28 — REGNUM Суд, запретивший деятельность экстремистских организаций, основанных Алексеем Навальным, принял однозначно правильное решение. Оно вступило в законную силу. Справедливость восторжествовала, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Комиссии ОПРФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, заведующий юридической клиникой института права и управления Тульского государственного университета Александр Воронцов.

Нет экстремизму Procspb.ru

«Все эти организации — Фонд борьбы с коррупцией (организация, деятельность которой запрещена в РФ; НКО, выполняющая функции иностранного агента), Фонд защиты прав граждан (организация, деятельность которой запрещена в РФ; НКО, выполняющая функции иностранного агента) и другие — достаточно длительное время занимались с точки зрения прокуратуры и с точки зрения права экстремистской деятельностью.

Может быть, не вся деятельность этих фондов была экстремистской, но частично были определенные моменты, которые действительно попадают под определение «экстремизм». Как, например, призывы к свержению власти, к смене государственного строя, к оказанию силового воздействия на представителей органов правопорядка, на судебную систему.

Также эти фонды проводили организацию несанкционированных митингов в период пандемии, привлекали к этому несовершеннолетних граждан. Более того, возмущают гитлеровские истории в «Бессмертном полку» и история с ветераном Великой Отечественной войны на судебном процессе с Навальным.

Ветеранов войны остались единицы. На мой взгляд, это плевок Навального в адрес всех ветеранов, в том числе и его пожилых родственников (бабушек и дедушек). Ветеранам нужно кланяться в пояс, боготворить их, говорить «спасибо» за то, что они отстояли нашу страну, восстановили ее и создали одну из наиболее сильных стран в мире. Поэтому неблагодарность Навального вызывает возмущение.

Все эти экстремистские действия не надо было искать, члены данных организаций являются продвинутыми пользователями, они выкладывали всё это в мессенджеры и этим гордились. А позже эта информация стала доказательством их экстремистской деятельности на суде.

Поскольку из мессенджеров уже ничего нельзя удалить, то всё сказанное или написанное ими теперь является вечным. Как говорят хорошие хакеры, если можно что-то спрятать, то всё равно можно достать. То есть если кто-то стёр информацию, то хакеры всегда её могут найти.

А члены этих фондов и организаций не скрывали своих убеждений и взглядов, поэтому они получили соответствующую правовую оценку, а суд принял такое же соответствующее решение о запрете экстремистской деятельности.

Оно вступило в законную силу. Данные организации получили по заслугам и будут запрещены в России. Главное — чтить закон», — высказал свое мнение Александр Воронцов.

Как сообщало ИА REGNUM, Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение Мосгорсуда, запретившего основанные Алексеем Навальным и признанные в РФ иноагентами Фонд борьбы с коррупцией (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Фонд защиты прав граждан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и др.

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