Новосибирск, 5 августа, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Общий бюджет строительства гостиницы «Турист» в Новосибирске вырос почти на 10%. Об этом сообщил генеральный директор компании «Турсиб» Алексей Машков.

Анна Алябьева ИА REGNUM Гостиница «Турист» в Новосибирске

«Из-за роста цен на стройматериалы стоимость проекта достигла суммы в 1,994 млн руб., увеличившись на 200 млн руб.», — уточнил он в интервью «РБК Новосибирск».

По словам Машкова, завершить строительство гостиницы планируют в третьем квартале 2022 года. Ввод в эксплуатацию — в конце 2022 года.

Напомним, что реконструкция самого знаменитого долгостроя с 40-летней историей — гостиницы «Турист», — началась осенью 2018 года.

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