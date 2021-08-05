Москва, , 12:27 — REGNUM Россия, в отличие от некоторых стран «коллективного Запада», добросовестно следует процедурам международного наблюдения. Об этом 5 августа заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в эфире телеканала «Россия 24».

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«Из 57 государств-членов ОБСЕ институт международного наблюдения признаётся всего лишь 35. И этими 35, как и Россией, она в числе этих 35, этот процесс отрегулирован национальным законодательством. Остальные 22 государства никоим образом международное наблюдение за собственными выборами национальным законодательством не регулируют, и во многих случаях его просто не признают», — заявил Косачев.

«Среди этих стран — Соединённые Штаты Америки, Германия, Франция и многие другие страны так называемого коллективного Запада», — указал он.

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ранее заявило о том, что не сможет отправить наблюдателей на выборы в Госдуму России в сентябре из-за ограничений со стороны российских властей. Речь идёт о «настойчивых требованиях российских властей ограничить число наблюдателей», которые связаны с противоэпидемическими мерами безопасности — по мнению представителей Бюро ОБСЕ, это лишает смысла наблюдение вообще.