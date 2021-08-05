Вашингтон, , 12:27 — REGNUM Многие страны в своем стремлении охватить вакцинацией как можно большее число своих граждан стали прибегать своеобразному «подкупу», пишет европейское отделение издания Politico.

И хотя те, кто в целом скептически относятся к вакцинам, вероятно, окажутся невосприимчивы к предлагаемым стимулам, тем не менее правительства ряда стран надеются, что небольшой толчок может быть тем, что потребуется для людей, для которых перспектива заболеть COVID-19 или даже умерить от коронавируса сама по себе недостаточна для прохождения вакцинации. И если некоторые страны, в частности, Франция, стремятся больше к «кнуту», чтобы заставить определенные категории работников сделать прививку, другие же полагаются на «пряники».

Например, власти США в качестве мотивации к прохождению вакцинации стали использовать возможность обогатиться. Так, президент США Джо Байден призвал штаты предлагать по $100 за прививку, тогда как в штате Мэриленд сделали всех привитых участниками лотереи, в которой можно было выиграть $400 тыс. По схожему пути пошли и в Гонконге, где жители, сделавшие прививку, могут выиграть квартиру.

Канада также организовала лотерею, в которой можно было выиграть до $1 млн, в то время как Латвия и Польша также надеются, что перспектива денежного выигрыша будет мотивировать своих граждан. Сербия первой начала раздавать наличные гражданам, которые не хотели делать прививку, предложив в начале мая €25 любому привитому старше 16 лет. Швеция также предпочитает привлекать граждан к вакцинации с простого финансового стимулирования, предлагая 100 шведских крон (чуть менее $10) поставившим прививку.

Напротив, в ряде стран для привлечения граждан к вакцинации осуществляется с помощью подарков. Так, в Великобритании привитым предлагаются бесплатные поездки в такси, билеты в кино и доставку из закусочных. Со своей стороны, Греция выдает ваучеры на $150 евро людям в возрасте от 18 до 25 лет после того, как они получат свою первую дозу. Их они могут использовать для путешествий, проживания в отелях или кемпингах, для посещения концертов, походов в кино и оплаты билетов на другие культурные мероприятия.

В ряде земель Германии привившимся предлагают бесплатные сосиски, тогда как власти Берлина нанимают диджеев для организации увеселительных мероприятий в центрах вакцинации. Подобной стратегии придерживаются и в Румынии, где в Бухаресте привитым раздают мини-шашлыки.

В свою очередь, в Испании от такого стимулирования отказались. По мнению властей, процесс вакцинации идет хорошо, тогда как противники прививки находятся в меньшинстве, поэтому и каких-то подарков гражданам не нужно.

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