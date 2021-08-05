В Тамбовской области за сутки выявлено 95 новых носителей коронавируса
Тамбов, 5 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В Тамбовской области 5 августа подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.
(сс) The National Guard
Мобильные центры по тестированию на COVID-19
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Всего в области было зарегистрировано 38 тыс. 150 носителей вируса.
После выздоровления были выписаны 35 тыс. 943 пациента, в том числе 92 человека — за последние сутки.