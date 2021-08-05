Стокгольм, 5 августа, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Уровень насилия в Афганистане нарастает, в то время как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительственные силы ведут ожесточенные бои за контроль над территорией. По данным неправительственной организации «Шведский комитет по делам Афганистана», угроза со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сегодня еще никогда не была такой большой, как за последние двадцать лет. Об этом 5 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Афганистан

Ситуация в стране непростая, и террористы контролируют все больше территорий. Но, по словам генерального секретаря организации Андерса Стефанссона, за двадцатилетний период присутствия в Афганистане иностранных войск был достигнут большой прогресс.

«Семь миллионов детей ходят в школу в Афганистане, из которых 40% — девочки. Это по сравнению с несколькими сотнями тысяч детей, которые ходили в школу двадцать лет назад», — рассказал журналистам SVT Стефанссон.

В то же время Стефанссон назвал неудачу коалиции под руководством США «большим военно-политически провалом», поскольку иностранные правительства не сосредоточились в нужной мере на политических и дипломатических усилиях в Афганистане.