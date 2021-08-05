Киев, 5 августа, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины сообщила о причинах смерти экс-премьер-министра страны Евгения Марчука.

(сс) Sgt James M. Bowman Евгений Марчук

По данным спецслужбы, коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми страдал политический деятель, и спровоцировала острую сердечно легочную недостаточность.

Ранее сегодня, 5 августа, жена Марчука сообщила, что у него «остановилось сердце».

ИА REGNUM напоминает, что Марчук скончался сегодня на 81-ом году жизни. В разные времена он возглавлял Службу безопасности Украины, был премьер-министром, вице-премьером, депутатом Рады нескольких созывов, в 2018—2019 гг. принимал участие в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе.