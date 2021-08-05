Барнаул, 5 августа, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Барнауле сегодня, 5 августа, злоумышленники «заминировали» два торговых центра. Как пишет телеграммной-канал brnl01, проверкой сообщений в ТЦ «Пионер» и «Юбилейный» уже занимаются оперативники. В обоих случаях уже проводится эвакуация людей.

МЧС Авиакатастрофа и взрыв газа в жилом доме: масштабные учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций проходят в Барнауле

Любопытно, что именно сегодня в Октябрьском районе краевого центра проводится крупная командно-штабная тренировка сил и средств Алтайской территориальной подсистемы РСЧС.

Как передает территориальное ГУ МЧС РФ, по сценарию учений, в жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси, четыре человека погибли, несколько человек пострадали. Также поступила вводная об условном падении пассажирского самолета на жилые дома частного сектора микрорайона Затон: погибло несколько пассажиров авиалайнера и жителей частных домов.

«Проводить такие учения очень важно и нужно, поскольку в ситуации реальной ЧС наступает психологический фактор, который может быть нивелирован только четким пониманием каждого ведомства своих задач, которые нужно решать», — пояснил алтайский губернатор Виктор Томенко.