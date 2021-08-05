Стокгольм, 5 августа, 2021, 16:20 — ИА Регнум. После пятилетних трений с надзорными ведомствами компания Cementa наконец-то смогла получить разрешение на производство цемента на Готланде. Совсем недавно разрешение было отозвано, и вскоре крупнейший завод в Швеции по производству цемента прекратит работу. 4 июля министр торговли и промышленности Швеции Ибрагим Байлан встретился с членами комитета риксдага по вопросам экономики. Однако, как заявил в интервью телеканалу SVT председатель комитета от «Умеренных» Ларс Хьялмеред, встреча ни к чему не привела.

geralt Цемент

«Я считаю, что встреча была полным разочарованием», — председатель Хьялмеред.

По словам Хьельмереда, министр не представил конкретный план по предотвращению кризиса после того, как завод на Готланде перестанет работать.

Со своей стороны Байлан считает, что необходимо дожидаться заключения различных экспертных органов и других организаций, поскольку от них поступают разнонаправленные сигналы в отношении необходимости работы предприятия.

Отмечается, что если власти все же оставят отзыв лицензии в силе, то от этого пострадают инфраструктурные проекты по всей Швеции.