ОНФ помогает увековечить память марийского композитора Кузьмы Смирнова
Йошкар-Ола, 5 августа, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл обратились в региональное министерство культуры, печати и по делам национальностей, а также в Медведевскую районную администрацию с просьбой установить бюст марийскому композитору Кузьме Смирнову на территории парка в деревне Шихмамат. В июне 2021 года школьница Софья Архипова написала на прямую линию с Президентом РФ, лидером ОНФ Владимиром Путиным о том, что жители деревни давно мечтают увековечить память известного земляка.
В память об известном земляке школьница написала проект «Установка бюста К.А. Смирнову» и заняла первое место в региональной научно-практической конференции «Федоровские чтения», однако финансовую поддержку не нашла. По словам ее мамы Елены Ласточкиной, бюст композитору — давняя мечта жителей, и она весьма актуальна, так как в следующем году деревня будет праздновать 105 лет со дня рождения композитора.
Активисты Народного фронта подключились к решению вопроса. На территории сельского парка они организовали встречу жителей с властями. Представители регионального министерства культуры, печати и по делам национальностей предложили варианты реализации идеи. В конце встречи пришли к тому, что жители вместе с администрацией поселения соберут все необходимые документы, затем на уровне комиссии будет принято решение о финансировании и дальнейшей судьбе проекта.