Йошкар-Ола, 5 августа, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл обратились в региональное министерство культуры, печати и по делам национальностей, а также в Медведевскую районную администрацию с просьбой установить бюст марийскому композитору Кузьме Смирнову на территории парка в деревне Шихмамат. В июне 2021 года школьница Софья Архипова написала на прямую линию с Президентом РФ, лидером ОНФ Владимиром Путиным о том, что жители деревни давно мечтают увековечить память известного земляка.

Общероссийский народный фронт Деревня Шихмамат

«Кузьма Алексеевич Смирнов — автор первых марийских симфоний. После окончания Марийского техникума искусств учился в Московской консерватории у Дмитрия Шостаковича. Он записал более 700 марийских песенных и танцевальных мелодий. Вот здесь, где сейчас растет куст шиповника, когда-то был его дом. Потом на этой земле располагался местный Дом культуры, а теперь благодаря жителям и прежде всего моему инициативному дедушке Василию Яковлевичу Архипову — это парк, где любят отдыхать местные жители», — рассказала 15-летняя Софья Архипова.

В память об известном земляке школьница написала проект «Установка бюста К.А. Смирнову» и заняла первое место в региональной научно-практической конференции «Федоровские чтения», однако финансовую поддержку не нашла. По словам ее мамы Елены Ласточкиной, бюст композитору — давняя мечта жителей, и она весьма актуальна, так как в следующем году деревня будет праздновать 105 лет со дня рождения композитора.

Активисты Народного фронта подключились к решению вопроса. На территории сельского парка они организовали встречу жителей с властями. Представители регионального министерства культуры, печати и по делам национальностей предложили варианты реализации идеи. В конце встречи пришли к тому, что жители вместе с администрацией поселения соберут все необходимые документы, затем на уровне комиссии будет принято решение о финансировании и дальнейшей судьбе проекта.

«Инициатива жителей по сохранению памяти о земляке, по развитию зоны отдыха обязательно должна найти поддержку властей. Существуют программы по благоустройству, поддержке местных инициатив, и, включившись в работу всем ответственным лицам, территорию можно благоустроить комплексно. Вначале установить бюст, потом — детскую и спортивную площадки. Надеемся, что юбилейную дату в честь дня рождения композитора мы вместе с жителями проведем уже на обновленной территории, возложив цветы у бюста», — подчеркнул член регионального штаба ОНФ в Марий Эл, председатель Всемарийского совета (Мер кангаш) Эдуард Александров.