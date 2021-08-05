Владимир, 5 августа, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Во Владимирской области 5 августа подтверждено 204 новых случая заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 44 тыс. 254 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 41 тыс. 40 пациентов, в том числе 165 человек — за последние сутки.