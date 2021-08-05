Стокгольм, 5 августа, 2021, 12:23 — ИА Регнум. 2021 год станет рекордным годом в Швеции по числу несчастных случаев на воде. Только в июле в шведских водоемах утонули 26 человек что на 15 больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом 15 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Водоем

«Пора принимать серьезные меры, чтобы это не повторялось раз за разом», — призвал в интервью телеканалу менеджер по безопасности из Шведского общества спасателей Микаэль Олауссон.

До наступления июля в Швеции в результате несчастных случаев утонули в общей сложности 75 человек. Согласно предварительной статистике Шведского общества спасателей, это на 21 человек больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Отмечается, что из 26 утопленников в июле 13 человек утонули в муниципальных бассейнах под открытым небом. Двенадцать несчастных случаев произошли на озере.