Йошкар-Ола, 5 августа, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались шесть человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

(сс) Денис Гришкин. mos.ru Аппараты ИВЛ

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Накануне в регионе был зарегистрирован один летальный случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 397 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 августа в регионе выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 61 новом положительном тесте на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 16 384 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1148 человек.

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