Москва, 5 августа, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Снижение уровня безработицы в странах ЕАЭС на 50% объясняется достаточно быстрыми темпами восстановления экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

ЕАЭС

«В странах ЕАЭС, как только экономика начала восстанавливаться после локдаунов, начала снижаться и безработица. Там этот процесс происходит быстрее по времени, чем в России (где Трудовой кодекс в больше степени защищает интересы работников, чем работодателей). Кроме того, в условиях пандемии российское правительство приняло ряд мер для сохранения рабочих мест, — сказала Иванова-Швец. — Снижение уровня безработицы в странах ЕАЭС на 50% объясняется достаточно быстрыми темпами восстановления экономики. И если в будущем не будет серьёзных ограничений и локдаунов, то к середине 2022 года безработица может вернуться к доковидному уровню».

По ее словам, этому может способствовать и снижение численности мигрантов, которые могли занимать рабочие места резидентов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, во втором полугодии 2021 года безработица в странах ЕАЭС продолжит снижаться.