Москва, 5 августа 2021, 12:19 — REGNUM Россия является сторонником широкого представления международных наблюдателей на выборах. Об этом 5 августа заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в эфире телеканала «Россия 24».

ОБСЕ
ОБСЕ
Immanuel Giel

«Мы активные сторонники того, чтобы международное наблюдение было за нашими выборами, мы всегда на наши выборы приглашаем международных наблюдателей, причём неизменно это делаем в относительно больших объёмах, чем другие страны, которые либо наблюдателей не приглашают вообще, либо приглашают их в очень ограниченном масштабе», — заявил Косачев.

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ранее заявило о том, что не сможет отправить наблюдателей на выборы в Госдуму России в сентябре из-за ограничений со стороны российских властей. Речь идёт о «настойчивых требованиях российских властей ограничить число наблюдателей», которые связаны с противоэпидемическими мерами безопасности — по мнению представителей Бюро ОБСЕ, это лишает смысла наблюдение вообще.