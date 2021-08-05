Москва, 5 августа, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Россия является сторонником широкого представления международных наблюдателей на выборах. Об этом 5 августа заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в эфире телеканала «Россия 24».

Immanuel Giel ОБСЕ

«Мы активные сторонники того, чтобы международное наблюдение было за нашими выборами, мы всегда на наши выборы приглашаем международных наблюдателей, причём неизменно это делаем в относительно больших объёмах, чем другие страны, которые либо наблюдателей не приглашают вообще, либо приглашают их в очень ограниченном масштабе», — заявил Косачев.

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ранее заявило о том, что не сможет отправить наблюдателей на выборы в Госдуму России в сентябре из-за ограничений со стороны российских властей. Речь идёт о «настойчивых требованиях российских властей ограничить число наблюдателей», которые связаны с противоэпидемическими мерами безопасности — по мнению представителей Бюро ОБСЕ, это лишает смысла наблюдение вообще.