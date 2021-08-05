Йошкар-Ола, 5 августа, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 5 августа выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 61 новом положительном тесте на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 16 384 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

ИА REGNUM Люди в масках

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Всего выздоровели с начала пандемии 14 839 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 29 человек. 397 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки от COVD-19 скончались шесть человек в республике, накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1148 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 563 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1163 человека, из них у 1146 — пневмония, 46 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 72 пациента, при этом госпитализированы 99 жителей Марий Эл.