Стокгольм, , 12:18 — REGNUM Огромные по площади лесные пожары в районах Афин уже вынудили тысячи людей покинуть свои дома. В свою очередь власти Швеции решили откликнуться на призыв о помощи Греции и отправить самолеты для помощи в тушении пожара возле греческой столицы. Об этом 5 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Пожар

Ранее Греция обратилась через ЕС с просьбой о международной помощи в тушении бушующих в стране лесных пожаров. 5 августа два шведских самолета будут отправлены на помощь греческим властям.

«Наша сила в рамках совместного сотрудничества в ЕС заключается в том, что мы эффективно используем наши ресурсы, сотрудничаем и помогаем друг другу», — говорится в пресс-релизе ответственного за транспортировку авиации в Шведском агентстве по чрезвычайным ситуациям Роджера Густафссона.

Отмечается, что 75% счета за отправку самолетов оплатит ЕС. Остальные расходы возьмет на себя греческое правительство.

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