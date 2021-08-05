Екатеринбург, 5 августа, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Девочка из Карпинска (Свердловская область), которую мать прятала в шкафу, передана родственникам. Об этом сообщила журналистам уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ребенок

Во время поездки в Якутск омбудсмен уточнила, что ребёнка кормят «в соответствии с возрастом». Девочка находится у родственников.

«Поэтому все хорошо — она в надежных любящих руках», — сказала Кузнецова.

Как сообщало ИА REGNUM, мать родила ребёнка в апреле 2020 года и не ухаживала за ней, надолго оставляя ребёнка в шкафу. Младенца обнаружили подруги женщины во время застолья. Врачи приложили все усилия, чтобы помочь ребёнку. Мать отдали под суд.