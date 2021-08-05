Донецк, 5 августа, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Украинские силовики за последние сутки пять раз нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 5 августа рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Adam Jones Следы артиллерийского обстрела

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных сил Украины составило пять раз», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составило 30 единиц.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись минометы калибром 82 и 120 мм и гранатометы РПГ/СПГ, и что были обстреляны район Горловки (поселок шахты им. Гагарина, поселок шахты 6/7), а также села Григоровка и Октябрь на юге республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала, что уголовное дело возбуждено против командира бригады вооруженных сил УкраиныОлега Гончарука, ответственного за обстрел населённого пункта в Донбассе и ранения мирных жителей.