Тбилиси, 5 августа, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Для Грузии 2021 год стал успешным в плане экспорта фруктов. Об этом, как передаёт 5 августа агентство «Новости-Грузия», сообщил министр сельского хозяйства страны Леван Давиташвили в ходе встречи с фермерами и экспортерами в селе Чумлаки (Кахетия).

Admnalchik.ru Яблоки

«У нас успешный сезон в этом году; на экспорт идёт рекордное количество персиков и яблок. На данный момент объём экспортируемой продукции составляет 24 тысячи тонн», — сказал Давиташвили.

Он отметил, что минсельхоз устранил бюрократические препоны для вывоза фруктов за границу. Также были решены проблемы с нехваткой холодильного оборудования: за несколько лет вместо одного холодильного хозяйства стали работать более 40.

Стоит отметить, что большая часть яблок и персиков, которые экспортирует Грузия, идёт на российский рынок.