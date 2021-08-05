Киев, , 12:18 — REGNUM Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) обратилась к международному сообществу, попросив обратить внимание на ту ситуацию, которая сложилась в стране, и помочь восстановить конституционный порядок.

Верховный суд Украины Wadco2

Об этом говорится в открытом обращении, распространенном партией сегодня, 5 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Информация о грубом вмешательстве действующей украинской власти во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским в деятельность Конституционного суда (КСУ) получила широкий международный резонанс. В политсиле отметили, что в последнее время также растет давление на суды общей юрисдикции, которое усилилось после принятия 14 июля кассационным административным судом в составе Верховного суда решения о признании незаконным указа президента Украины от 27 марта 2021 года, которым он отменил указ одного из предыдущих президентов о назначении Александра Тупицкого судьей КСУ.

«На сегодняшний день именно он является председателем КСУ, но Государственная служба охраны не пускает его на рабочее место», — заявили в партии.

На данное время, продолжили в ОПЗЖ, на рассмотрении кассационного административного суда в составе Верховного суда находится еще ряд исков относительно отмены указов президента Украины о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по поводу введения санкций в отношении ряда юридических и физических лиц.

«По мнению юристов и экспертов, эти указы были изданы с грубыми нарушениями Конституции и законов Украины и могут быть отменены Верховным судом. К числу наиболее резонансных относятся указ президента Украины от 2 февраля 2021 года о закрытии трех ведущих информационных каналов «112 Украина», NewsOne, ZIK, а также указы о введении персональных санкций против отдельных оппозиционных политиков и даже членов их семей», — указали в политсиле.

Вполне вероятно, предположили в ОПЗЖ, что в ближайшие месяцы Верховный суд, который, несмотря на значительное давление со стороны украинской власти, все еще сохраняет определенную независимость в своей деятельности, мог бы вынести решение об отмене данных указов президента Украины. В таких условиях украинская власть нашла способ заблокировать или хотя бы отсрочить рассмотрение этих дел, акцентировали внимание в политсиле.

Так, по сообщениям СМИ, СБУ, которая непосредственно подчиняется президенту Украины и которую возглавляет его давний товарищ Иван Баканов, под надуманными предлогами начала в Верховном суде срочную проверку осуществления деятельности, связанной с государственной тайной. При этом, добавили в ОПЗЖ, СБУ сначала предоставила Верховному суду материалы, которые она отнесла к документам, содержащим государственную тайну, хотя многие из них уже были обнародованы ранее в сети Интернет. Кроме того, подчеркивается в заявлении, предоставленные СБУ документы были созданы после обнародования соответствующих указов президента Украины и не являются надлежащими доказательствами с точки зрения процессуального законодательства. Таким образом, СБУ сначала создала искусственные основания для проведения проверки осуществления деятельности, связанной с государственной тайной, в Верховном суде, а затем начала срочную проверку.

«В результате рассмотрение в Верховном суде указанных дел заблокировано, что защищает президента Украины от ответственности за издание заведомо незаконных указов, наносит серьезный удар по системе правосудия в Украине и подрывает основы демократического, правового государства и, как следствие, является очередным шагом к узурпации государственной власти в Украине», — заявили в ОПЗЖ.

В завершение в оппозиционной партии обратили внимание на противоправную деятельность СБУ, реформирования которой так и не произошло, хотя это является одним из ключевых международных обязательств Украины. В политсиле выразили сожаление, что СБУ, вместо выполнения своих задач по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, сосредоточивает усилия на преступной деятельности: преследовании оппозиционных политиков и инакомыслящих, уничтожении независимых СМИ, прикрытии рейдерских захватов частной собственности, фальсификации уголовных дел, а в последнее время добавилось еще и противоправное давление на судебную власть.