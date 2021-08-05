Ереван, , 12:13 — REGNUM Депутат от оппозиционных блоков «Армения» и «Честь имею» Ишхан Сагателян не смог набрать достаточного числа голосов для избрания вице-спикером парламента республики.

Армения

«Ишхан Сагателян не набрал достаточного количества голосов, и блок «Армения» может вновь представить своего кандидат», — сказал спикер парламента Ален Симонян в эфире YouTube-канале законодательного органа.

Лидер блока «Армения» Сейран Оганян вновь выдвинул Сагателяна на пост вице-спикера от оппозиции, пройдёт повторное голосование.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа премьер-министром Армении назначен Никол Пашинян, которого ранее выдвинула на этот пост фракция армянского парламента «Гражданский договор». Советующий указ президента страны Армена Саркисяна обнародован на официальном сайте армянского лидера. До настоящего времени Пашинян являлся исполняющим обязанности главы правительства республики.