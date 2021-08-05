Москва, , 12:12 — REGNUM Отказ ОБСЕ посылать своих наблюдателей в Россию на выборы в Госдуму не создаёт угрозы легитимности избирательного процесса. Об этом 5 августа заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в эфире телеканала «Россия 24».

ОБСЕ

«Ничего трагичного совершенно не происходит. Наши выборы в нашей стране состоятся в соответствии с нашими собственными планами. Они проводятся не ради того, чтобы кто-то за ними наблюдал, это никогда не было самоцелью. Они проводятся для того, чтобы формировать конституционным, легитимным образом российскую власть — в данном случае нижнюю палату российского парламента», — заявил Косачев.

«А наблюдение — это тема всегда вторичная», — указал он.

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ранее заявило о том, что не сможет отправить наблюдателей на выборы в Госдуму России в сентябре из-за ограничений со стороны российских властей. Речь идёт о «настойчивых требованиях российских властей ограничить число наблюдателей», которые связаны с противоэпидемическими мерами безопасности — по мнению представителей Бюро ОБСЕ, это лишает смысла наблюдение вообще.