Воронеж, 5 августа, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Руководитель воронежского учебного центра предстанет перед судом по обвинению в продаже аттестатов, сообщили 5 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Kaluga.sledcom.ru Коррупция

66-летний руководитель автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования учебный центр «Проф-аттестат» обвиняется в совершении девяти преступлений, предусмотренных п. «в» 7 ст. 204 УК РФ — «Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации денежных средств за совершение незаконных действий в интересах дающего и иных лиц».

Как полагает следствие, учредитель центра в мае этого года за 115 тыс. рублей выдал девяти лицам свидетельства и удостоверения установленного образца для осуществления трудовой деятельности в строительной отрасли. Фактически обучения эти лица не проходили, но получили право работать по профессиям маляра, каменщика, плотника, сварщика.

Теперь директору учебного центра грозит до девяти лет лишения свободы. Дело направлено в Левобережный районный суд Воронежа.