Саранск, 5 августа, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также три летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 417 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 августа в Мордовии выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 70 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 24 212 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2518 человек.

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