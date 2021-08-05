Ростов-на-Дону, 5 августа, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Ростов-на-Дону главный тренер футбольного клуба «Ростов» Юрий Сёмин считает родным городом. Об этом он сообщил в ходе встречи с донским губернатором Василием Голубевым.

Donland.ru Встреча с новым главным тренером «Ростова» Юрием Сёминым

«Я тут часто бываю, он мне как родной (город), бывал, когда играли, к старым друзьям приезжал. Дон — земля близкая, хорошая земля. <…> Постараюсь применить здесь все свои силы и знания. Команда, столько болельщиков, такой стадион шикарный, Ростов всю жизнь футбольным городом был, я это понимаю. Что ж, будем стараться», — сказал наставник жёлто-синих.

ИА REGNUM напоминает, что «Ростов» на старте сезона 2021/22 покинул Валерий Карпин, возглавивший сборную России по футболу. Двухлетний контракт с Юрием Сёминым подписан 4 августа.