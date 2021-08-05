Саранск, 5 августа, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 5 августа выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 70 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 24 212 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Vladikavkaz-osetia.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

За последние сутки в республике выписаны 47 человек, всего с начала пандемии выздоровели 21 277 жителей Мордовии. 417 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались трое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано также три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2518 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 4 августа в инфекционных стационарах республики лечение получали 1294 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1862 человек.