Сеул, 5 августа, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Южной провели опрос на тему четырехдневной рабочей недели. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на платформу по поиску работы Saramin.

Цитата из к/ф «Всё лучшее впереди». реж Ван Цзин. 2020. Китай За работой

Согласно результатам опроса, проведённого среди 4155 соискателей, 83,6% респондентов выступают за введение четырёхдневной рабочей недели.

Среди причин положительного отношения к вопросу участники опроса отметили: баланс между работой и личной жизнью (72,4%), более высокая производительность за счёт хорошего отдыха (51,7%), увеличение свободного времени, которое можно потратить на воспитание детей (20,1%).

60,4% из 682 человек, выступивших против введения четырёхдневной рабочей недели, выразили опасения по поводу сокращения заработной платы в связи с переходом на новый график работы, 45,3% — увеличения стресса на рабочем месте, 19,6% — сокращения производительности.

62,6% респондентов предположили, что четырёхдневную рабочую неделю могут ввести в стране к 2025 году.