Чита, 5 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Забайкальском крае остаётся напряжённой паводковая обстановка. Как сообщает 5 августа территориальное ГУ МЧС РФ, уровень воды в некоторых реках продолжают расти.

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В верхнем течении рек Аргунь и Ингода, на реке Витим у села Романовка и малых реках юго-восточных районов уровни воды повысились на 2−16 см. На реках Амазар у города Могоча, Витим у села Неляты и Олекма у села Средняя Олекма наблюдался рост на 47−79 см.

Пойма реки Аргунь у городского поселения Молоканка и у села Новоцурухайтуй подтоплена на 2−42 см, пойма реки Онон у сёл Нижний Цасучей и Оловянная — на 28−47 см.

В ближайшие двое суток на реке Нерча у города Нерчинск и у села Зюльзя, на реке Витим у села Неляты ожидается рост уровней воды на 30−97 см. На остальных реках края будет преобладать спад уровней воды.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2021 года подтопление низменных участков местности в связи с подъёмом уровня малых рек произошло на территории девяти районов Забайкалья.

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