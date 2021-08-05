Лукашенко поручил усилить охрану госграницы из-за ситуации с мигрантами
Минск, 5 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Белоруссия не допустит незаконного проникновения через границу на свою территорию. Об этом 5 августа на совещании по вопросам ситуации на границе заявил президент республики Александр Лукашенко, поручив силовикам усилить работу по охране границы страны.
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По его словам, подобные меры, в частности, должны помочь, если сопредельные страны начнут выдворять нелегальных мигрантов через официальные пропускные пункты.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не обязана защищать Европейский союз от притока нелегальных мигрантов в условиях введения Брюсселем санкций в отношении республики.