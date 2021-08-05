Минск, 5 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Белоруссия не допустит незаконного проникновения через границу на свою территорию. Об этом 5 августа на совещании по вопросам ситуации на границе заявил президент республики Александр Лукашенко, поручив силовикам усилить работу по охране границы страны.

President.gov.by Совещание у президента Белоруссии Александра Лукашенко

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«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна», — подчеркнул белорусский лидер, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

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«Закройте каждый метр границы. Народ наш должен чувствовать себя спокойно», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, подобные меры, в частности, должны помочь, если сопредельные страны начнут выдворять нелегальных мигрантов через официальные пропускные пункты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не обязана защищать Европейский союз от притока нелегальных мигрантов в условиях введения Брюсселем санкций в отношении республики.