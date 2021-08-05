В Липецкой области скончались ещё 10 пациентов с COVID-19
Липецк, 5 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано десять новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 5 августа.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Всего в регионе скончались 1186 человек.
Выписаны после выздоровления были 35 тыс. 162 человека.