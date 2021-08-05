Красногорск, 5 августа, 2021, 12:24 — ИА Регнум. С начала сезона аренды электросамокатов 10 апреля в Подмосковье на этом виде транспорта совершили свыше 650 тыс. поездок. Такие цифры приводятся на сайте правительства Московской области.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Прогулка на самокатах

По сравнения с аналогичным периодом 2020 года количество поездов на арендованных электросамокатах увеличилось в 3,7 раза.

«Сервисы проката электросамокатов становятся доступнее для жителей Московской области. В этом году сервисы шеринга самокатов открылись еще в 9 городских округах, а количество самокатов стало в 1,5 раза больше», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.