Липецк, 5 августа, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Липецкой области 5 августа подтверждено 239 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Медсестра с больным COVID-19

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Всего на территории региона было выявлено 40 тыс. 932 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 35 тыс. 162 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 218 — за последние сутки.