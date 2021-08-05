Ижевск, 5 августа, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Неисправности в работе светофоров на улицах Ижевска, которые вышли из строя после ночной грозы, устранены. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Yarregion.ru Светофор

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Ремонтные работы начали с раннего утра. Регулированием движения на перекрестках занимались сотрудники регионального управления ГИБДД.

ИА REGNUM, в ночь с 4 на 5 августа над Ижевском прошел грозовой фронт. В результате вышли и строя несколько светофоров. По данным мэрии, в администрацию поступила информация о пяти неработающих объектах.