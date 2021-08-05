Токио, 5 августа, 2021, 12:03 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа в столице Японии, где в настоящее время проходят летние Олимпийские игры, было впервые за все время пандемии выявлено свыше 5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 августа сообщает администрация Токио.

nakashi Коронавирус в Токио. Японии

Согласно этим данным, в городе за последние 24 часа выявили 5042 носителей SARS-CoV-2, что стало новым самым большим числом за все время эпидемии.

При этом 4 августа в Японии также было выявлено самое большое число носителей коронавируса (свыше 14,2 тыс.) за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на летних Олимпийских играх в Токио был выявлен 31 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.