Вашингтон, 5 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Дилеры американского автопроизводителя Cadillac начнут прием заказов на первый электрический кроссовер 18 сентября 2021 года. Об этом сообщается в отчёте о доходах за второй квартал текущего года корпорации General Motors.

Tx-re Эмблема Cadillac

В основе архитектуры электрокроссовера лежит платформа Ultium. Электромотор автомобиля запитывается от аккумулятора на 100 кВт-ч. Запас хода кроссовера составляет более 483 км без подзарядки.

Авто можно зарядить от обычной розетки. Одного часа зарядки хватит на 5,6 км. Если же в течение часа заряжать машину от специальной станции, то заряда аккумулятора хватит на 84 км пути.

Ожидается, что новое авто будет заднеприводным. Его максимальная мощность составит 340 л .с., а крутящий момент будет достигать 440 Нм.

За доплату покупатели смогут заказать полуавтономную систему вождения Super Cruise и аудиосистему AKG Studio с девятнадцатью динамиками.

Стоимость самой дешёвой комплектации модели составляет 58 795 долларов (около 4,3 млн рублей).

Ранее компания Inkas Armored представила в Канаде бронированную версию внедорожника Cadillac Escalade нового поколения. Защита брони соответствует классу BR6. Кузов машины выдерживает выстрелы из штурмового стрелкового оружия калибра 7,62 мм и взрыв сразу двух ручных гранат.

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