Пермь, 5 августа, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки выявили ещё 475 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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80 из них госпитализированы. Ещё 395 граждан лечатся амбулаторно.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали уже 75 407 случаев заражения.