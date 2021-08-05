Нальчик, 5 августа, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии завершился всеармейский этап конкурса на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо», проводимого в рамках АрМИ-2021. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) Минобороны РФ.

Mil.ru Торжественное открытие Всеармейского этапа соревнований «Эльбрусское кольцо»

Торжественная церемония награждения победителей и призёров состязаний состоялась на базе Центра горной подготовки и выживания Минобороны РФ в посёлке Терскол. Победителем, как и в прошлом году, заслуженно стала команда Воздушно-десантных войск (ВДВ), которая по итогам выполнения 15 специальных задач набрала 12 772 балла и опередила занявшую второе место команду Росгвардии на 151 балл. Именно десантники представят Вооружённые силы России на международном этапе «Эльбрусского кольца», который пройдет на базе центра «Терскол» с 22 августа по 4 сентября.

Высокогорные подразделения проявляли своё мастерство и выучку в суровых условиях Приэльбрусья в течение 14 дней.

начальник Управления физической подготовки и спорта ВС Российской Федерации полковник Андрей Зыков «Мы с интересом наблюдали за честной и бескомпромиссной борьбой сильнейших команд, которые блестяще продемонстрировали своё выдающееся мастерство и установили новые рекорды. Конкурс прошёл в районе Приэльбрусья на самой высокой точке Европы — горе Эльбрус. Он стал яркой страницей в истории армейского спорта и горной подготовки в Вооружённых силах Российской Федерации».

Во всеармейском этапе международного конкурса на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо», который проводится в рамках Армейских международных игр уже седьмой раз, приняли участие девять команд — от военных округов, Сухопутных войск, Северного флота, ВДВ, Федеральной службы войск национальной гвардии и Федеральной службы охраны.

Как сообщало ИА REGNUM, участники международного конкурса по ски-альпинизму «Саянский марш — 2021», проводимого в рамках «АрМИ-2021» на базе учебного центра военно-спортивной подготовки «Ергаки» на юге Красноярского края, совершили двухдневный 50-ти километровый лыжный марш и завершили выполнение всех этапов соревнований.