Красногорск, 5 августа, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Два новых детских сада планируется возвести в подмосковной Балашихе. Об этом 5 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Оба объекта планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Одно учреждение будет рассчитано на 80 мест, второй — на 125 мест, отметил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

«Первое дошкольное учреждение — на 80 мест — будет возводиться на улице Твардовского, вблизи дома №12. Второе — на 125 мест — на улице Заречная. Объектам выдано разрешение на строительство», — сказал чиновник.