Ростов-на-Дону, 5 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд отложил заседание по делу бывшего руководителя следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области Михаила Музраева на 11 дней.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

«Судебное заседание по уголовному делу в отношении Музраева М. К. и Зубкова В. В. отложено до 16 августа до 10 часов», — уточнили ИА REGNUM в суде.

Напомним, что судебное заседание отложено в связи с тем, что следственный изолятор, где находится один из фигурантов уголовного дела, находится на карантине.

Музраев был задержан в июне 2019 года по подозрению в организации террористического акта и покушении в 2016 году на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Вместе с генералом по делу проходит ещё один житель Волгоградской области.