Ростовский суд отложил заседание по делу генерала Музраева до 16 августа
Ростов-на-Дону, 5 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд отложил заседание по делу бывшего руководителя следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области Михаила Музраева на 11 дней.
«Судебное заседание по уголовному делу в отношении Музраева М. К. и Зубкова В. В. отложено до 16 августа до 10 часов», — уточнили ИА REGNUM в суде.
Напомним, что судебное заседание отложено в связи с тем, что следственный изолятор, где находится один из фигурантов уголовного дела, находится на карантине.
Музраев был задержан в июне 2019 года по подозрению в организации террористического акта и покушении в 2016 году на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Вместе с генералом по делу проходит ещё один житель Волгоградской области.