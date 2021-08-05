Тюмень, 5 августа, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В тюменском аэропорту Плеханово инженер по техническому обслуживанию АО «Ютэйр-Инжиниринг» получил множественные повреждения при падении с воздушного судна. Об этом сообщает Государственная инспекция труда по Тюменской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ми-26

Инцидент произошёл 20 июля 2021 года. Авиатехники выполняли работы по замене комбинированного агрегата управления и монтажу двигателя вертолёта МИ-26. Инженер обеспечивал контроль, и, перемещаясь с капотов на крышку грузовой кабины, поставив ногу на край подножки, не смог удержаться руками за ручку воздухозаборника, и упал на бетонную поверхность ангара. Пострадавший получил тяжёлые травмы.

Расследование установило причины несчастного случая — это неудовлетворительная организация производства работ, не соблюдение охраны труда в части применения средств индивидуальной защиты при работе на высоте — удерживающей привязи. Решается вопрос о привлечении винновых в происшествии лиц к административной ответственности.