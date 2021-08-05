Киев, 5 августа, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Украина с 5 августа из-за ситуации с коронавирусом в стране ужесточает правила въезда из России и Индии, сообщил глава украинского минздрава Виктор Ляшко.

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По его словам, для граждан, которые прибывают в страну, вводится обязательная самоизоляция, если они находились в РФ или Индии последние семь дней до пересечения украинской границы.

Кроме того, Украина также возвращает обязательное тестирование на коронавирус для въезжающих в страну непривитых граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 3 августа на Украине было выявлено 984 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. В результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 255 345. Сутками ранее на Украине было выявлено 827 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.